Sanremo: dopo il successo dello scorso anno il 16 e 17 novembre torna il 'Carruggi Play'

Dopo il grande successo dell’edizione 2018, che ha superato il centinaio di partecipanti in un solo pomeriggio, torna il Caruggi Play 2019. L’associazione sanremese, che vanta collaborazioni in tutta la provincia di Imperia, promuove l’aggregazione tramite giochi di società e di ruolo al di fuori dei canoni dei 'classiconi' a cui tutti abbiamo giocato almeno una volta nella vita: i titoli messi a disposizione sono famosi in tutto il mondo e stanno prendendo piede anche in Italia. Dedicati a grandi e piccini, ce ne sono davvero per tutti i gusti, dai più rapidi e divertenti a quelli più strategici ed impegnativi.

L’evento consisterà in una due giorni, sabato 16 e domenica 17 novembre dalle 14 alle 24, ad ingresso libero, e si terrà presso il FamilyBar Chimicand, in Via Lamarmora 28/40, zona San Martino. Pensato, appunto, per grandi e piccini, il Caruggi PLAY è dedicato sia a tutti gli appassionati di giochi di società e di ruolo, sia ai curiosi che magari non conoscono bene questo mondo o che vogliono provare qualcosa di nuovo.

Che sia un’occasione per sfidare i propri amici, per conoscere nuove persone o per curiosare in una realtà già presente ormai nelle grandi città di tutto il mondo, il Caruggi PLAY è un evento aperto a tutti. I giochi verranno spiegati e moderati dallo staff dell’associazione, gratuitamente, e sarà presente, tra le altre associazioni, anche il “Team Infausti”, con cui si potrà provare l’emozione di affrontare un combattimento in pieno stile fantasy medievale. Inoltre, ci sarà la possibilità di partecipare a piccoli contest e vincere premi ad estrazione.

Una buona occasione per poter saggiare, anche a Sanremo, la realtà delle fiere ludiche che ospitano, solo a livello italiano, centinaia di migliaia di visitatori ogni anno.