Il barman del Casinò di Montecarlo Luca Coslovich sarà protagonista al 'Merano Wine Festival'

Prosegue l'importante collaborazione di Luca Coslovich, barman del Casino di Monte-Carlo, con la maison di champagne Marguerite Guyot. Dopo varie sinergie durante alcuni Vinitaly a Verona e Sirah a Lione, è ora il momento del 'Merano Wine Festival'.

L’importante vetrina dedicata al vino dal 1992, regala una giornata agli champagne, per l'esattezza martedì 12 novembre, con l'evento ‘Catwalk Champagne’. Durante la giornata di chiusura del ‘Merano WineFestival’, il Kursaal di Merano diventa il punto di riferimento dello Champagne in Italia con una sfilata glamour di alcune tra le più famose case di Champagne abbinate a selezionatissime eccellenze culinarie. Un percorso strutturato che avvierà i visitatori ad una maggiore comprensione degli abbinamenti possibili tra prodotti gastronomici di alta qualità e Champagne, ed ovviamente i cocktail di Luca Coslovich. Un appuntamento fatto di cultura, scoperta, divertimento e condivisione di emozioni in un ambiente unico ed elegante.

“French & Me”: questo il nome del cocktail presentato, là dove Me può essere interpretato come pronome personale o come sigla di Merano. Gli ingredienti resteranno top secret fino al giorno della presentazione, ma possiamo svelare che ricorderanno i profumi ed i sapori dell'Alto Adige.