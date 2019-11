La tecnologia al nostro polso: ecco gli Smartwatch

Un piccolo computer sempre con noi.

C'è chi lo porta per passione, chi per seguire la moda o chi davvero non riesce a farne a meno: l'orologio è un oggetto che fa parte della nostra quotidianità e sta con noi, è proprio il caso di dirlo, dalla mattina alla sera, durante le nostre giornate di lavoro così come durante i nostri incontri con gli amici e durante le nostre giornate in famiglia a casa. Da sempre l'orologio ha scandito il tempo delle persone. Ci sono delle persone che hanno resistito nel tempo al fascino dell'orologio, diciamo classico, e c’è invece chi porta con sé moderni apparecchi tecnologici che hanno al loro interno non solo un orologio che scandisce e segna l'ora della giornata ma che possano essere utilizzati come personal computer, tablet o smartphone. A proposito di tecnologia, l'orologio ha fatto grandi passi avanti. Questo perché anche l'orologio ha seguito il passare del tempo e i grandi passi avanti che la tecnologia ha fatto: adesso, in alcuni casi, indossare un orologio al polso significa portare il cellulare o un piccolo personal computer. Insomma questo è il tempo dello smartwatch.

Il suo utilizzo e le sue funzionalità sono fantastiche ed incredibili. Avete presente Supercar, la famosa serie televisiva americana degli anni ’80? Ecco, noi non possiamo di certo chiamare le nostre automobili né tanto meno farci venire a prendere da esse ma senza dubbio con questo strumento incredibile al polso possiamo effettuare telefonate, mandare e ricevere messaggi, consultare la nostra rubrica, segnare i nostri impegni e guardare fotografie. Insomma, un pc, un tablet o un cellulare sul nostro braccio. Davvero incredibile! I modelli sono vari e bellissimi, i prezzi sono rapportati a questo tipo di apparecchio ma senza dubbio ben rispecchiano l’assoluto valore di ciò che andiamo ad acquistare. Per gli uomini, per le donne e naturalmente per i ragazzi; lo smartwatch non conosce confini ed entra prepotentemente sul mercato per soddisfare tutte le esigenze degli appassionati e dei curiosi che dimostrano interesse nell’entrare in questo mondo tecnologico.

Come accennavamo, diversi solo i colori che vanno dal classico nero fino al rosa, passando per un rosso, un giallo ed un blu a tinte accese fino ad arrivare ad un arancione che fa davvero tendenza ed al marrone che richiama i tempi classici. Samsung, in questo senso, offre davvero una varietà incredibile e la scelta si fa dura per quelli che volessero scegliere un prodotto adatto tanta è la qualità e la quantità. I modelli Gear Fit, Watch Active, Sport sono tra i più richiesti: cassa in acciaio, display amoled, compatibili con sistema Android e sistema iOS, cinturino fluoro elastomero. Un insieme di praticità, comodità e bellezza che fanno di questi apparecchi qualcosa di unico e sensazionale. E anche il prezzo finale è in realtà competitivo in relazione agli oggetti in questione perché si va da poche centinaia di Euro fino a superare i 600 € a seconda, come facilmente immaginabile, del modello e delle funzionalità.

L’orologio ha un fascino senza tempo. Cosa determina il valore di questi oggetti?

Certo, se la volessimo mettere sotto un aspetto prettamente nostalgico o di anni che passano, i modelli più famosi che hanno caratterizzato molti decenni del secolo passato sono rimasti nel cuore e sul polso, è proprio il caso di dire, di moltissime persone. Ogni decennio passato ha in sé qualcosa che riguarda questa grande passione per gli orologi, marche storiche che hanno pensato, disegnato e realizzato vere e proprie icone del settore. Impossibile non conoscere o non aver mai sentito parlare di nomi del calibro di Rolex, Iwc, Breitling, Panerai, Zenith, Patek Philippe, Audemars Piguet, Vacheron Constantin, Omega, Hublot, Tag Heuer, Cartier, Tudor, Longines, Choparde e molte altre. Nomi indimenticabili per chi ha vissuto un determinato periodo e che anche oggi sono protagoniste con modelli vecchi e nuovi, sempre pronti a stupire e a conquistare il mercato.

Ma cosa rende un orologio di livello? Cosa lo certifica come di valore? La marca ovviamente è un buon biglietto da vista ma attenzione anche a controllare la nazionalità e la provenienza, molti preferiscono ad esempio marche italiane o svizzere per le fattezze e lo stile inconfondibile. Naturalmente, un altro fattore importante è quello della valutazione del prezzo: va da sé che un orologio con un prezzo maggiore, a questi livelli, rappresenti un qualcosa di veramente bello, importante, diremmo prezioso. Sei appassionato quindi? Vuoi indossare qualcosa di veramente unico ed al passo con i tempi? Acquista uno smartwatch e porta sempre con te la tecnologia, potrai entrare in qualsiasi momento della giornata e da qualsiasi punto tu ti trovi in un mondo nuovo, originale, incredibile. Scegli il modello più adatto a te, al tuo modo di essere, ai tuoi gusti e a quello che tu vuoi che gli altri possano vedere: il futuro è già qui a portata di mano, anzi… a portata di polso.