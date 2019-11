Taggia: lite tra vicini di terreno finisce su youtube, parole grosse ed anche accuse di mafia

Christian Abbondanza e la ‘Casa della Legalità’ torna a parlare di Taggia e lo fa accusando un agricoltore della zona addirittura di appartenere alla ‘ndrangheta.

L’uomo è stato ‘registrato’ nel corso di una lite con una vicina di casa, alla quale effettivamente ha lanciato improperi non proprio educati. Poi, lanciando un video su youtube, ripreso da molti anche sui social network, ha accusato l’uomo di essere stato protagonista negli anni ’90 e 2000 di vicende legate al traffico di droga.

Ma le accuse sono anche passate al legame con esponenti della malavita locale. Nelle accuse c’è anche il tentativo dell’uomo di portare via il terreno ad un vicino, anche con intimidazioni ed aggressioni e, addirittura, di essersi già impossessato di alcune serre. Il video che è stato pubblicato sul web (e che noi non pubblichiamo per scelta editoriale) propone alcune foto di quanto accaduto sabato scorso e l’audio del litigio.

Sembra, da fonti ben informate, che la parte legale dell’agricoltore accusato, stiano già partendo querele nei confronti di chi ha pubblicato il video e la parte audio del litigio.