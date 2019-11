Sanremo: frana in strada privata Valloni-Tasciaire, parte l’iter comunale per il ripristino e la costruzione di una strada alternativa (Foto)

Dopo la frana dello scorso weekend che ha isolato una quarantina di persone in strada privata Valloni-Tasciaire, si è subito messa in moto la macchina comunale per predisporre un intervento celere ed efficace. Dopo gli incontri di ieri con i responsabili del consorzio proprietario della strada (privata), questa mattina a Palazzo Bellevue si sono predisposte le carte per l’avvio del ripristino dei luoghi e, soprattutto, per la realizzazione di un passaggio alternativo (una mulattiera) che permetta ai residenti l’accesso anche con le loro auto.

Un percorso di emergenza che consenta di spostare le auto rimaste a monte della frana e poter così utilizzare i mezzi privati. Trattandosi di strada privata gestita dal consorzio Valloni-Tasciaire, il Comune potrà contribuire alle spese per una somma che oscilla tra il 20 e il 50%, come previsto dalla legge. Ma, intanto, i lavori sono stati predisposti e si potrà così iniziare. Se poi, inizialmente, i residenti non dovessero pagare, Palazzo Bellevue procederà lo stesso con il cantiere, salvo poi richiedere i pagamenti della quota concordata.



Già nelle prime ore del mattino successivo alla frana la macchina comunale si era attivata per far fronte all’emergenza: la strada era stata chiusa al traffico veicolare, era stato assicurato un passaggio pedonale, il tratto di carreggiata colpito era stato coperto con teli protettivi al fine di ripararlo da nuove precipitazioni ed evitare un peggioramento del movimento franoso, i tecnici di Amaie avevano realizzato un bypass di una tubazione dell’acqua danneggiata e il Corpo di Polizia Municipale aveva contattato tutti i nuclei familiari residenti e parzialmente isolati al fine di informarli sulla situazione e sui lavori in corso e assicurare loro tutto il supporto necessario in caso di bisogno.



Durante la notte è stato anche garantito un presidio fisso sul luogo grazie all’azione congiunta di Polizia Municipale e Volontari, sia per monitorare ventiquattro ore su ventiquattro il tratto franato, sia per assicurare un supporto costante a tutti residenti. Ora inizia l’iter amministrativo per la predisposizione dei lavori che, come si spera, porteranno a un rapido ripristino della strada e alla creazione di una viabilità alternativa per limitare al minimo il disagio.

Intanto c’è anche il messaggio dei titolare del Ranch Eucalyptus, che vede ben 12 cavalli poco sopra la frana. “In questo momento cosi difficile per noi abbiamo bisogno di vostra forza. Per chi vuole raggiungerci e venire a trovare nostri amatissimi cavalli, siamo raggiungibili a piedi (15 minuti al massimo) dalla frana, oppure con il motorino ma non con le auto. Si può anche passare da San Giovanni con una camminata di 10 minuti, dalla fermata della corriera”.