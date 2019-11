Ospedaletti: Marina di Baia Verde, a sorpresa spunta un ricorso a poche ore dalla possibile approvazione dell'accordo che avrebbe potuto sbloccare il porto

C’è un ricorso contro l’accordo preliminare che avrebbe dovuto sbloccare il progetto del porto di Marina di Baiaverde ad Ospedaletti. La notizia è arrivata stamani a poche ore dalla possibile approvazione dal Giudice dell'accordo preliminare varato dall'amministrazione Cimiotti che avrebbe potuto sospendere l’annoso contenzioso sul fallimento della Fin.Im (la società che doveva realizzare l’approdo) che ha bloccato la costruzione dell’opera in tutti questi anni.



Il nuovo aggiudicatario dei lavori, avrebbe dovuto pagare i 25 milioni di euro. Una nuova impresa, da selezionare tramite bando europeo che secondo quelle che erano le previsioni del Comune sarebbe dovuto essere pronto per i primi mesi del 2020.



Questo nuovo stop getta nuove ombre sul futuro del porto turistico della città delle rose, proprio in quello che si pensava potesse essere il momento della svolta, con diverse aziende interessate a farsi carico di un progetto ambizioso. Stando ad una stima di massima ci potrebbero volere tra i 65 ed i 70 milioni di euro, per l’acquisizione dell’esistente e la costruzione totale (o quasi) dell’approdo.