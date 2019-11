Sarà ancora allerta gialla sul Levante della Liguria, alla luce degli ultimi aggiornamenti modellistici, che indicano un rallentamento del fronte con precipitazioni più intense e persistenti sullo spezzino.

Per quanto riguarda la nostra provincia, invece, non cambia la previsione, con la conferma di venti forti da Sud-Ovest e con raffiche fino a burrasca a 60-70 km/h. Mare molto mosso in aumento fino ad agitato con mareggiate di libeccio (periodo 8-9 sec).