Imperia: si rompe una tubatura in Caramagna, abitanti senza acqua

Nuova rottura di tubazione a Imperia. ‘Vittima’, questa volta, la zona di Caramagna nelle immediate vicinanze di via Palmoniere. Qui, intorno alle 18.30, é scoppiato un tubo dell’acquedotto che collega anche le frazioni sovrastanti rimaste, come parte di Caramagna, senz’acqua. Sul posto i tecnici Amat che dovranno stabilire l’entità del danno e le tempistiche per il ripristino, al momento ignote.