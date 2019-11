Riva Ligure: nel 2020 sconto sulla TARI per chi parteciperà a tre pulizie delle spiagge, Giuffra "Andremo in controtendenza con lo spirito nazionale"

Dal 2020, a Riva Ligure, chi parteciperà a tutte e tre le giornate di pulizia delle spiagge riceverà uno sconto sul pagamento della TARI. La percentuale di scontistica è ancora da definire ma secondo l’amministrazione comunale si potrebbe attestare al massimo entro il 10% sulla parte variabile.



L’amministrazione comunale del sindaco Giorgio Giuffra sarà la prima in tutta Italia ad applicare questo tipo di bonus che sarà attivo sia per residenti che per i turisti.



“Andremo in controtendenza con lo spirito nazionale ed applicheremo questo plasticbonus. - sottolinea il primo cittadino - E’ più opportuno educare attraverso bonus che non con le tasse. A prescindere dalla scontistica che potrà arrivare al max 10% sulla parte variabile, in base alle coperture da trovare nel bilancio ordinario del comune. Dipenderà anche da quale sarà la risposta della cittadinanza. La politica ambientale si fa togliendo le tasse e non mettendole. Noi saremo i primi a dare questo esempio”.



Basterà presentarsi alla pulizia delle spiagge con la propria tessera identificativa per la spazzatura e li si verrà registrati. Primo appuntamento in aprile, in concomitanza con la Giornata Nazionale del Mare.