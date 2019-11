Porto di Ospedaletti: dopo il ricorso di ieri il Giudice del tribunale di Genova rinvia al 14 gennaio la decisione sul contenzioso

Non c’è proprio pace per il porto di Marina di Baiaverde ad Ospedaletti. Dopo il ricorso presentato in extremis nella giornata di ieri, oggi il Giudice del tribunale di Genova ha rinviato al 14 gennaio l’approvazione dell'accordo preliminare varato dall'amministrazione Cimiotti che avrebbe potuto sospendere l’annoso contenzioso sul fallimento della Fin.Im (la società che doveva realizzare l’approdo) che ha bloccato la costruzione dell’opera in tutti questi anni.

Il rinvio del Giudice non c’entra nulla con il ricorso presentato, che riguarda esclusivamente la delibera dell’Amministrazione comunale ospedalettese per l’accordo preliminare che avrebbe dovuto sbloccare il progetto del porto di Marina di Baiaverde ad Ospedaletti. Se il 14 gennaio prossimo il Giudice sospenderà il contenzioso sul fallimento della Fin.Im (la società che doveva realizzare l’approdo) che ha bloccato la costruzione dell’opera in tutti questi anni, potrà partire il nuovo iter per la costruzione del porto.

Un altro stop che getta nuove ombre sul futuro del porto turistico della città delle rose, proprio in quello che si pensava potesse essere il momento della svolta, con diverse aziende interessate a farsi carico di un progetto ambizioso. Stando ad una stima di massima ci potrebbero volere tra i 65 ed i 70 milioni di euro, per l’acquisizione dell’esistente e la costruzione totale (o quasi) dell’approdo. Resta il fatto che, se il 14 gennaio il Giudice darà il via libera, la procedura non sarà comunque breve e ci vorranno anni per affidare nuovamente i lavori dell’approdo.