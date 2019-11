Imperia: sopralluogo dopo il crollo dei ponteggi al Cavour, Scajola "Dobbiamo capire perchè è successo ma riprendiamo i lavori" (Foto e Video)

Sopralluogo del Sindaco Claudio Scajola, insieme all’Assessore Antonio Gagliano ed al Questore Cesare Capocasa, questa mattina in via Cascione ad Imperia, dopo il crollo dei ponteggi di ieri dal teatro Cavour, a causa del forte vento.

Con il primo cittadino anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale, dopo il lavoro svolto nella serata di ieri per liberare la strada dal ponteggio che, solo per un caso non ha provocato danni gravi o, peggio ancora, feriti tra i passanti.

Il Sindaco Scajola ha così commentato, al termine del sopralluogo: “Il vento era superiore ai 90 km/h ed è certificato. Il Direttore dei Lavori aveva avvisato, purtroppo poco tempo prima, che ci fosse una verifica di sicurezza. Certamente la causa è un fatto anomalo di una sventolata così forte. Questo non esime dal fatto che, adesso, ripristinando il ponteggio per riprendere i lavori che verrà fatto entro oggi, non si debba verificare il motivo per cui è successo. E’ andata bene che, in quel momento non ci fosse nessuno sotto ed i danni sono limitatissimi. Spero che il cantiere si possa riaprire a breve anche se oggi verrà fatto un controllo che siano a norma e tutto era a posto già prima. Certo è che, quando ci sono gli allarmi del maltempo, bisogna verificare anche le eccezionalità che possano accadere. Ora mi auguro che domani possano riprendere i lavori, affinchè il restauro riprenda subito per riaprire il Cavour”.

Vista la vicinanza del cantiere di Galleria Gastaldi, il Sindaco ha svolto un sopralluogo anche sul cantiere vicino, per verificare la situazione.