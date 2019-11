Imperia: nuovo sopralluogo del Sindaco Scajola questa mattina sul cantiere dei lavori di galleria Gastaldi (Foto)

Visto il sopralluogo in via Cascione, dopo il crollo dei ponteggi al Cavour, il Sindaco Claudio Scajola ha voluto fare una nuova verifica sul cantiere della galleria Gastaldi, dove il 15 ottobre scorso sono iniziati i lavori, con la conseguente chiusura del passaggio portorino che collega corso Garibaldi a via Cascione.

Nel dettaglio si tratta di un'opera di riqualificazione complessiva che prevede nuovo manto stradale, rifacimento dei marciapiedi, messa in sicurezza della galleria e nuovo impianto d'illuminazione per un investimento totale di 245 mila euro finanziato, in larga parte, con il fondo strategico regionale.

I lavori dovrebbero andare avanti ancora per una ventina di giorni ed il Sindaco ha voluto nuovamente verificare di persona lo stato di avanzamento.