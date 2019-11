Sanremo: lettera di ringraziamento all dottoressa Giada Gazzelli e allo staff dell'ADI

"Un sentito ringraziamento per l'assistenza umana e professionale che è stata svolta per mia madre Loredana D'Agostino scomparsa il giorno 2 novembre 2019 alla dottoressa Gazzelli e tutto lo staff ADI. Non sono stati semplici infermieri e dottori ma veri Angeli, saremo sempre grati per il supporto dato a mia mamma e a tutti noi.

Il marito Enrico Attanasio e il figlio Simone".