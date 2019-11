Imperia: lavori in via Caboto, una lettrice "Tolti i sampietrini e gettati a lato per una lingua di asfalto" (Foto)

Una nostra lettrice, Raffaella Del Bosco, ci ha scritto per segnalare un problema sulla pubblica strada in via Caboto:

“Imperia ha molti problemi, alcuni ben più seri di quello che intendo segnalare, tuttavia anche il decoro della città merita attenzione. Trovandomi a passare pochi giorni fa in via Caboto, quasi alla confluenza con via Scarincio, ho potuto notare gli esiti di un lavoro, presumo di manutenzione, vicino ad un tombino: sono stati tolti i cubetti in pietra della bella pavimentazione per uno scavo, poi il buco è stato riempito con qualche cazzuolata di asfalto e i cubetti ammonticchiati a lato della via. Si può rovinare così una strada?”