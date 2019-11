Premio Aquila di Diamante a Elio Bruno di Pasta Fresca Morena per oltre mezzo secolo di attività

Si è svolta domenica 3 novembre presso il Casinò di Sanremo il premio dell'associazione ‘50 & più’ della Confcommercio. “Ci sono momenti nella vita - dice Ramon Bruno che ha rappresentato e ritirato la targa per l'azienda - dove si raccolgono i frutti dei sacrifici fatti per il proprio lavoro e per la propria passione. Uno di quei momenti è avvenuto la scorsa domenica quando abbiamo ritirato un altro premio importantissimo. Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo e di aver ritirato un premio che ci onora e che si aggiunge alla targa che la Regione Liguria ci ha precedentemente consegnato”.

“Sono situazioni che danno entusiasmo e che ci gratificano nonostante i periodi di difficoltà e con mercati molto difficili. Siamo riusciti a stare sempre al passo perché abbiamo creduto nel territorio investendo sulla qualità dei nostri prodotti ma soprattutto siamo sempre presenti con il nostro supporto per sostenere associazioni e iniziative locali che meritano di vivere. La forza della nostra azienda conclude Ramon sta nella parte più intrinseca del nostro slogan ormai celebre: Cose buone che fanno bene!”

(Nelle foto Elio Bruno e le targhe del premio Aquila di Diamante)