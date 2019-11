Sanremo: martedì 12 torna il consiglio comunale, in discussione anche il bilancio consolidato e il regolamento di Protezione Civile

La conferenza dei capigruppo riunitasi questa mattina a Palazzo Bellevue ha fissato il prossimo consiglio comunale per martedì 12 novembre, sempre alle 17.30.

All'ordine del giorno, per il momento, la discussione e la votazione sul bilancio consolidato e il nuovo regolamento di Protezione Civile per la gestione delle emergenze. Si discuterà anche l'ordine del giorno (esposto oggi dal presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande) per la concessione di alloggi a prezzi calmierati per le forze dell'ordine in collaborazione in Arte.

In conferenza capigruppo è stata presentata anche l'interrogazione della Lega in merito ai minori affidati al Comune di Sanremo. In discussione anche un ordine del giorno di Liguria Popolare in merito alla proposta di legge della Regione per “l'abitabilità dei seminterrati per il recupero delle superfici e per evitare il consumo del suolo favorendo l'edilizia”.