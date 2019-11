Sanremo: interrogazione della Lega per consentire ai dipendenti comunali di portare i cani al lavoro

La Lega Sanremo, per firma del consigliere comunale Federica Cozza, ha presentato un'interrogazione per chiedere alla giunta di adottare la norma che consente ai dipendenti comunali di portare al lavoro i propri animali di affezione.

Ecco il testo del documento:

Considerato che gli animali d’affezione hanno un ruolo molto importante nella vita di molte persone e sovente sono gli unici loro compagni di vita;

Rilevato che molti animali domestici sono innegabilmente e scientificamente riconosciuti come un valido antidoto a stati depressivi;

Preso atto che in molte realtà lavorative inclusi alcuni enti pubblici tra cui il Comune di Genova è possibile previo l’assenso dei responsabili e dei colleghi recarsi al lavoro con il proprio animale domestico al fine di ricreare un ambiente di lavoro sereno e piacevole;

Stante che tale situazione è ormai generalmente riconosciuto che sia elemento valido per un aumento della produttività degli impiegati che la vivono .

Impegna la Giunta e il sindaco ad applicare questa norma di civiltà partendo dai dipendenti comunali innanzitutto nei giorni di rientro pomeridiano al fine di creare un ambiente lavorativo migliore emanando entro tre mesi un apposito regolamento per l’accesso degli animali domestici agli uffici comunali.