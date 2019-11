Imperia: anche una delegazione di buyers russi ad 'Olioliva 2019', buone prospettive per il mercato dell'olio

In occasione dell'organizzazione di ‘Olioliva 2019', l'associazione ‘Liguria Russia Sanremo Nice Cote d'Azur’ ringrazia per la reciproca collaborazione il dottor Enrico Lupi e Promoriviere, per aver organizzato (anche favoriti da Liguria International e dal suo presidente Ivan Pitto) la partecipazione all'evento di tre importanti ditte russe, che saranno rappresentate ad Imperia dai relativi general manager.

Il loro arrivo è determinato dall'interesse a poter distribuire nella Federazione Russa i prodotti a base di olio di oliva, che i produttori della nostra provincia sanno ben preparare e presentare sul mercato internazionale. L’opportunità nasce dalla collaborazione tra gli enti e l'associazione ‘Liguria Russia Sanremo Nice Cote d'Azur’, che ha selezionato i buyer russi, ed alla lungimiranza di uomini come Enrico Lupi che, pieno di entusiasmo ha saputo ben gestire la situazione, al fine di favorire quei rapporti commerciali di cui la nostra provincia ha bisogno.

L'incontro tra i buyer russi e i sellers ligurisi svolgerà venerdì prossimo, con la speranza che si possano chiudere sempre più stretti rapporti tra i nostri paesi, siano essi commerciali, culturali o turistici. Nella giornata di venerdì, per suggellare ancor più' ufficialmente l'amicizia tra i due paesi, sarà presente il Console di Genova, Marat Pavlov, che avrà modo di apprezzare l'ospitalità ligure e gli ottimi prodotti presentati all'esposizione di Olioliva.

Tra gli imprenditori invitati vi sarà' Armenak Agababyan, famoso imprenditore moscovita e mecenate dell'arte. L'associazione ‘Liguria Russia Sanremo Nice Cote d'Azur’ continua a mietere successi, dopo essere appena tornata dalla visita in Crimea ed a Mosca, dove ha avuto modo di essere stata oggetto di attenzione da tutti i media russi ed essere stata protagonista di un reportage del canale televisivo principale russo, trasmesso in tutta la Federazione. “Attraverso la collaborazione – sostiene l’associazione - si può e si deve incidere nella realtà economica, per far si che il futuro possa donare soddisfazioni ai nostri produttori di olio, che credono nella nostra tradizione ligure centenaria e che veicolano di generazione in generazione il gusto di sapori antichi”.