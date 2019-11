Desideri diventare un parrucchiere professionista? Alla Gori Hair School da domenica 10 novembre al via un corso di taglio

La Gori Hair School è sempre al fianco di chi sogna di intraprendere la carriera di parrucchiere. I percorsi formativi sono dedicati a tutti coloro che abbiano voglia di perfezionarsi, imparare, mettersi in gioco ed affinare le proprie competenze. Nelle giornate del 10, 11, 17 e 18 novembre, dalle 9 alle 17 alla Gori Hair School partirà un Corso di Taglio, tenuto da Paolo Gori, dove tutte le tecniche verranno sviluppate in modo accademico, partendo dallo studio delle forme, per passare poi ai volumi e con la creazione finale di un taglio creato da voi. Il materiale da lavoro dovrà essere portato dai partecipanti ad esclusione di tre testine che sono previste nel costo del corso.

Per chi desiderasse informazioni o iscriversi può contattare la scuola al 0184462120 oppure mandare una mail a parrucchierigori@alice.it. È possibile seguire l' iniziativa dalla pagina Facebook https://www.facebook.com/events/371350020419441/.