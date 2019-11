Bordighera: questa mattina le prime celebrazioni per i festeggiamenti del 4 novembre (Foto)

Sono iniziate questa mattina, in occasione della celebrazione del 4 novembre, le manifestazioni che per il ricordo delle Forze Armate e della prima guerra mondiale.



Le cerimonie sono iniziate nelle frazioni di Borghetto San Nicolò e Sasso con la deposizione fiori alla lapide dei caduti e benedizione in suffragio dei caduti. Quindi l'alzabandiera organizzato dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia e deposizione corona al monumento ai caduti del mare. A Bordighera Alta la deposizione fiori alla lapide dei caduti civili di palazzo Garnier e della corona al cippo dei partigiani.



Nel pomeriggio, in centro, sono previsti: alle 14.30 ai giardini del palazzo del parco il raduno e la formazione del corteo con partenza alle 14.45. Alle 15, alla chiesa parrocchiale dell'Immacolata Concezione di Terrasanta, la Messa in suffragio di tutti i caduti e, alle 16, la deposizione della corona al monumento ai caduti.

(Foto di Eugenio Conte)