Arma di Taggia: oggi pomeriggio dalle 15.30 la celebrazione dell'Unità Nazionale e la festa delle Forze Armate

Oggi pomeriggio ad Arma di Taggia si terrà la celebrazione della Giornata dell’Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate. Il programma prevede, alle 15.30 in via Boselli onori alla bandiera e ai Caduti e la deposizione delle corone di alloro al Monumento ai Caduti.

A seguire il corteo lungo via Boselli e via Queirolo e la deposizione della corona di alloro al Monumento ai Caduti del Mare in piazza Chierotti. Quindi il proseguimento del corteo lungo via San Giuseppe, vico Boeri e via Magellano con ritorno in via Boselli per il saluto del Sindaco, gli interventi dei Sindaci dei Consigli Comunali dei Ragazzi e delle Ragazze e l’intervento dell’Oratore Ufficiale Roberto Criscuolo.

Alle 17 la Santa Messa nella Parrocchia di San Giuseppe e Sant’Antonio ad Arma. La cerimonia sarà arricchita dalla partecipazione della banda musicale ‘Pasquale Anfossi’.