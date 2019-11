Arma di Taggia: mercoledì prossimo a Villa Boselli, convegno dedicato alle 'Sostanze pericolose in agricoltura'

Si terrà mercoledì 6 novembre prossimo alle ore 9.00 presso Villa Boselli, Via Paolo Boselli 2, Arma di Taggia il convegno dedicato alle 'sostanze pericolose in agricoltura' organizzato dalla Direzione Territoriale INAIL di Savona e Imperia; giornata già in programma lo scorso 24 ottobre purtroppo rinviata a causa di allerta meteo.

"Il convegno vede, in veste di relatori, Patrizia MARTINI, Istituto Regionale Floricoltura in tema di Evoluzione dei prodotti fitosanitari e prospettive, Roberto GALLANELLI, Contarp INAIL Direzione regionale Liguria in tema di pericolosità dei prodotti fitosanitari e le principali misure di tutela.

A seguire, Salvatore MAZZARELLA, Direttore Struttura complessa Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro ASL1 Imperiese interverrà su 'attività di prevenzione e promozione della salute legate all’uso dei prodotti chimici e Fitosanitari'.

Di utilizzo dei prodotti fitosanitari e le malattie professionali discuterà Chiara MERIGGI, Medico competente della DT Inail di Savona.

A concludere gli interventi, in tema di Ruolo dell’ente bilaterale per la promozione e diffusione della cultura della prevenzione nel settore agricolo sarà Domenico Pautasso, Presidente Ente Bilaterale dell’Agricoltura della Liguria (EBAL).

Nel corso dell’incontro è prevista la sottoscrizione del protocollo di intesa tra INAIL Direzione Regionale Liguria e l’Ente Bilaterale dell’Agricoltura della Liguria (E.B.A.L.).

La giornata va a concludere tutte le iniziative promosse da INAIL Liguria in occasione della Settimana Europea Per La Salute E La Sicurezza Sul Lavoro, in programma dal 21 al 25 ottobre 2019 in tutta Europa dove sono state messe in campo con una serie di iniziative sul territorio dedicate al tema della campagna 2018/2019: 'Le Sostanze pericolose' protesa ai seguenti obiettivi strategici:

- Promuovere la valutazione dei rischi, l’eliminazione e la sostituzione delle sostanze e dei processi fornendo informazioni sugli strumenti disponibili e sugli esempi di buone pratiche.

- Sensibilizzare sui rischi connessi all’esposizione ad agenti cancerogeni sul lavoro sostenendo lo scambio di buone pratiche.

- Aumentare la sensibilizzazione in merito agli sviluppi politici e alla legislazione fornendo una panoramica del quadro e delle linee guida esistenti.

Come per le precedenti edizioni, la campagna è coordinata dall'Agenzia europea e gestita a livello nazionale dagli Stati Membri, attraverso i rispettivi Focal Point, in ottica di rete.

Per l’Italia assume valenza di Focal Point l’INAIL che vede così riconosciuto il ruolo di baricentro nel sistema di welfare a tutela del lavoro sicuro".

La Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, che si svolge ogni anno in ottobre (43esima settimana dell’anno), rappresenta il punto culminante di ogni campagna «Ambienti di lavoro sani e scuri».



La brochure QUI.