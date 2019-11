70° Festival di Sanremo: al Tg1 Amadeus annuncia “La città sarà coinvolta tutta, anche un palco in piazza Colombo”

Prima le indiscrezioni, poi il sopralluogo di Comune e Rai, ora la conferma di Amadeus: “Durante il 70° Festival di Sanremo la città sarà coinvolta tutta, anche un palco in piazza Colombo”.

La piazza centrale ospiterà quindi un palco che non servirà per le manifestazioni collaterali, ma per portare proprio il Festival anche al di fuori dell’Ariston. L’intenzione della Rai e del Comune, come ha più volte sottolineato l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni, è quella di portare il Festival anche a chi non ha un biglietto per il teatro.

“Sanremo sarà coinvolta tutta, anche con un palco in piazza Colombo - ha dichiarato Amadeus al Tg1, intervistato da Vincenzo Mollica - poi mostre e manifestazioni, un omaggio ai 69 anni precedenti del Festival”.

Amadeus ha poi risposto anche in merito alla possibile partecipazione di Fiorello e Jovanotti: “Per me sono come due fratelli, sono due amici e se saranno con me alla prima puntata sai l’uomo più felice del mondo”.

“Sarà una grande emozione raccontare 70 anni di costume italiano - ha poi dichiarato Amadeus - un impegno che la Rai sa fare al meglio, io sono innamorato del Festival, delle sue canzoni che hanno fatto la storia. Avere su quel palco giovani, big, ospiti nazionali e internazionali, non lo dimenticherò mai”.