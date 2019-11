Sanremo: vende uno yacht ormeggiato a Portosole, ma non è suo. Olandese sotto processo per truffa

Aveva venduto uno yacht per 155 mila euro. Peccato che non fosse suo. Una storia che ricorda il mitico film "Tototruffa 62", in cui Totò cercava di vendere la fontana di Trevi a ignari turisti. La vicenda, in salsa sanremese, è sfociata in un processo che vede imputato per truffa l'olandese cinquantatreenne Gerrit Wille, accusato di aver raggirato un inglese vendendogli un'imbarcazione ormeggiata a Portosole nel 2016.