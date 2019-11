Sanremo: sopralluogo stamattina sulla frana di strada Valloni Tasciaire, allestito un presidio notturno

Sopralluogo dei tecnici del Comune di Sanremo, coordinati dall’Ing. Danilo Burastero, questa mattina presto in strada Valloni Tasciaire, dove ieri mattina una porzione di strada è crollata a seguito delle forti piogge che sono scese nella notte.

Il sopralluogo, già annunciato ieri, è stato propedeutico ad una verifica della situazione ed alla quasi certa dichiarazione di ‘somma urgenza’ per far partire al più presto i lavori e far così uscire dall’isolamento le circa 40 famiglie che vivono a monte della frana. Un isolamento dal passaggio delle auto visto che, fin dalla mattinata di ieri è stato creato un ‘camminamento’ in sicurezza per consentire ai residenti di transitare e di poter andare al lavoro o a scuola.

Intanto è stato allestito un presidio notturno che consentirà una totale vigilanza nella zona della frana, oltre a monitorare il movimento del terreno. Il presidio sarà tenuto dalla Polizia Municipale in collaborazione con alcuni volontari. Intanto i residenti della strada hanno espresso soddisfazione per l’attento e veloce intervento del Comune, auspicando un altrettanto rapido lavoro per ripristinare la strada.

Sicuramente, come anticipato già ieri, i tempi non saranno brevissimi, visto che servirà un lavoro importante con il sistema della ‘palificazione’, per garantire successivamente la massima sicurezza nel transito.