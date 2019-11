Sanremo: infiltrazioni d'acqua alla banca San Paolo, blackout elettrico e tre ore di chiusura (Foto)

Tre ore di blackout, questa mattina alla Banca Intesa San Paolo di via Matteotti a Sanremo, a causa del maltempo di ieri. Sembra infatti che, a causa di alcune infiltrazioni d’acqua, si sia guastata una centralina elettrica, bloccando le attività all’interno dell’istituto bancario.

I responsabili del San Paolo hanno chiesto subito l’intervento di una ditta specializzata per rimuovere l’acqua ed una per il ripristino dell’impianto elettrico. La situazione è tornata alla normalità poco dopo mezzogiorno e dalla banca confermano che, fortunatamente, non si sono registrati danni alle apparecchiature ed alle cassette di sicurezza.