Sanremo: disagi per il maltempo, chiusi gli uffici Anagrafe e INPS per allagamento (Foto)

Gli uffici chiusi per l'allagamento

Ancora disagi in città dopo l'ondata di maltempo che ha colpito la città nel fine settimana. Questa mattina gli utenti INPS e Anagrafe hanno trovato un cartello che recita: “Gli uffici sono chiusi causa allagamento”.

Già all'ingresso si vede il 'lago', dimostrazione di come le piogge siano penetrate allagando i pavimenti sia nella sala di aspetto che negli uffici, rendendo di fatto inutilizzabili gli uffici. In molti stamattina si sono trovati immobili di fronte al cartello lamentando una scarsa informazione da parte degli uffici.

Al momento non si conoscono i tempi per la riapertura o la presenza di danni alle apparecchiature di INPS e Anagrafe. Sembra che si attenda l'intervento dei tecnici che daranno il via libera all'accensione dei computer.