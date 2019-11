Cadono alcuni pezzi di una persiana e la Polizia Municipale è costretta a transennare una porzione di marciapiede in corso Garibaldi, all’incrocio con via XX Settembre.

E’ accaduto nel pomeriggio a Sanremo, dove alcuni pezzi di una persiana in legno sono caduti, quasi sicuramente per il forte vento che si sta abbattendo sulla nostra provincia.

Fortunatamente non si sono registrati feriti ma, almeno per ora, la zona rimane off-limits per i pedoni che devono transitare dalla parte opposta.