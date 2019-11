Reggio Calabria: quest'oggi si conosceranno le richieste di condanna per il processo 'Breakfast' (Foto e Video)

Si conosceranno quest’oggi al termine dell’ennesima udienza a Reggio Calabria, le richieste di condanna per gli imputati del processo “Breakfast”.

Verranno infatti rese note nel corso della giornata e determinazioni del procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo impegnato a sostenere l’accusa nel lungo dibattimento che vede alla sbarra Claudio Scajola, ex Ministro dell’Interno e attuale sindaco di Imperia, Chiara Rizzo, ex moglie del parlamentare Amadeo Matacena, attualmente latitante a Dubai dopo essere stato condannato negli anni scorsi a 3 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, Martino Politi e Maria Grazia Fiordelisi, rispettivamente braccio destro ed ex segretaria dei coniugi Matacena-Rizzo.

Tutti sono accusati dalla Dda di Reggio Calabria di aver costituito una rete volta alla latitanza di Matacena. Un “disegno criminale”, l’ha definito lunedì scorso in aula l’accusa, che da Dubai voleva trasferirlo in Libano. Per il pm doveva essere una “latitanza gemella” a quella che aveva programmato il senatore Marcello Dell’Utri il quale, dopo essere stato condannato anche lui per concorso esterno in associazione mafiosa, sceglierà proprio il paese dei cedri per sfuggire alla giustizia italiano fino a quando non verrà arrestato nell’aprile del 2014.

Lunedì scorso la requisitoria si è basata proprio sulla latitanza di Dell’Utri. Il Pm ha dichiarato che vi è stato da parte di Scajola “Un pieno coinvolgimento nella sua latitanza. Non abbiamo le prove, non l’abbiamo scoperto - ha detto in aula il Procuratore Lombardo - ma aggiungo che ancora non l’abbiamo scoperto”, facendo intendere quindi che potrebbero esserci nuovi sviluppi e anche nuove inchieste a carico del sindaco di Imperia.

Su questa possibile nuova accusa, però Scajola si è mostrato tranquillo. “Io non ho favorito nessuna delle due latitanze - dice il sindaco di Imperia - io ho aiutato, per vedere se era possibile avere l’asilo politico la moglie di Matacena, tutto qua. È noto a tutti, e lo dico con tutto il rispetto- continua Scajola- che con Dell’Utri non avessi alcuna frequentazione . Io non credo ci sia una nuova indagine a mio carico. Le parole del pm facevano parte del discorso complessivo in cui spiegava, nell’impostazione accusatoria, il reato di procurata inosservanza della pena. E comunque per me oggi è una giornata positiva-dice fiero- perché finalmente siamo arrivati alla fine del processo e non si potrà che dimostrare la mia estraneità. Mi sono comportato correttamente. In definitiva Scajola non teme nuove inchieste in riferimento al favoreggiamento della latitanza di Dell’Utri. “Non temo nuovi guai- ha chiosato l’imputato- non ho mai temuto niente e sono lieto che finisca questa vicenda”.