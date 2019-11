Reggio Calabria: iniziata la requisitoria al processo 'Breakfast', l'accusa chiederà per Scajola l'esclusione dell'aggravante mafiosa

È appena iniziata a Reggio Calabria la parte finale della requisitoria del procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo impegnato a sostenere l’accusa nel processo “Breakfast”, in corso di celebrazione a Reggio Calabria dove siede tra gli imputati anche l’ex ministro dell’Interno Claudio Scajola, attuale sindaco di Imperia.

Scajola è accusato, insieme a Chiara Rizzo, Martino Politi e Mariagrazia Fiordelisi, rispettivamente ex moglie, collaboratore ed ex segretaria dei coniugi Matacena-Rizzo, di aver favorito la latitanza del parlamentare Amadeo Matacena, che attualmente si trova a Dubai dove è scappato in seguito alla condanna per concorso esterno in associazione mafiosa.

In apertura dell’udienza l’accusa, però ha anticipato al Tribunale reggino, presieduto da Natina Pratticò, di voler chiedere solo per Scajola l’esclusione dell’aggravante relativa al favoreggiamento dell’associazione mafiosa. Nel capo di imputazione era così riportato: “Claudio Scajola, in concorso con Chiara Rizzo, Mariagrazia Fiordelisi e Martino Politi, manteneva inalterate le capacità operative in campo economico-imprenditoriale di Matacena, costituiva le provviste finanziare necessarie al Matacena per proseguire in territorio esserlo la intrapresa latitanza, operazione resa più agevole dai contatti privilegiati, garantiti dallo Scajola alla Rizzo, con altri soggetti operanti, in Italia e all'estero, all'interno dei circuiti bancari e finanziari di riferimento di Matacena, e rendeva attuabile il pianificato spostamento del Matacena dall'Emirato di Dubai alla Repubblica del Libano, individuato dallo Scajola per la possibilità di sfruttare le proprie relazioni personali (tra le quali quella con Vincenzo Speziali) al fine di far riconoscere il diritto di asilo politico a favore del condannato Matacena; fatto commesso consapevolmente al fine di proteggere economicamente Amadeo Matacena, quale soggetto in grado di fornire un determinante è consapevole apporto causale alla 'ndrangheta reggina attraverso lo sfruttamento del suo rilevantissimo ruolo politico ed imprenditoriale, e per questa via agevolare il più ampio sistema criminale, imprenditoriale ed economico, riferibile all'organizzazione di tipo mafioso, a cui favore il Matacena domenica il proprio e costante contributo".

Adesso, però per l’accusa l’aggravante mafiosa va esclusa e ciò non comporta più, in caso di condanna, l’aumento della pena.