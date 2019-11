Reggio Calabria: Claudio Scajola commenta la richiesta di condanna "Il Pm non ha guardato l'esito delle testimonianze" (video)

“Un condannato per concorso esterno a tre anni. Credo che la risposta sia questa”. Lo ha detto il Sindaco di Imperia Claudio Scajola a proposito di Amedeo Matacena, a margine dell’udienza di oggi sul processo Breakfast, a Reggio Calabria, conclusosi con le richieste di pena del Pubblico Ministero Giuseppe Lombardo, che per Scajola ha chiesto una condanna a quattro anni e sei mesi.



Il Sindaco di Imperia lo ha detto in risposta a un cronista che, a margine del processo, gli aveva chiesto quanto contasse dal suo punto di vista, il fatto che l’accusa rivolta sia stata quella di aver favorito la latitanza di un condannato per mafia, come risulta essere l’ex parlamentare Pdl.



“102 udienze, cinque anni e mezzo. Oggi si è arrivati finalmente alle conclusioni del Pubblico Ministero che non ha assolutamente guardato l’esito del processo e delle testimonianze. – ha detto Scajola ai cronisti presenti – Il positivo, se così possiamo dire è che il castello accusatorio principale nei miei confronti è già caduto nella stessa sua inchiesta. Sul resto ribadiremo punto per punto con i miei avvocati tutto ciò che non è stato considerato da parte del Pubblico Ministero. Non posso che dire che, e ribadisco, io mi sono interessato affinché, in modo legale, attraverso l’ambasciata, potesse essere verificata, se c’era la possibilità e se rientrava nella casistiche per poter avere l’asilo politico. Tutto qua. D’altra parte, il fatto stesso che non abbia avuto ancora l’estradizione a Dubai fa riflettere”.



“Detto questo – continua Scajola – e soltanto ribadito questo concetto, non posso che dire che il processo è durato cinque anni e mezzo, ha creato un clamore enorme, e in qualche modo posso dire che finalmente si è arrivato alla fine. Certo è che la richiesta di condanna per procurata inosservanza di pena, dove lui è a Dubai, era a Dubai, non si è mosso da Dubai, non posso che dire che mi lascia perplesso, ma c’è il processo, questa è l’accusa. Sentiremo le difese che saranno punto per punto puntuali. Dopodiché aspetteremo con serenità la sentenza”.

“Decisamente sì, perché non posso dimenticare che quando sono stato privato della mia libertà, sono sceso sotto la porta dell’albergo e ho trovato più di cento operatori dell’informazione, con la strada chiusa, e quindi si era organizzato un clamore tale che sembrava avessero catturato un grande mafioso. Mi pare che di fronte alla spettacolarità che si è voluto dare a questo processo cinque anni e mezzo fa, credo che il minimo fosse quello che ha chiesto il Pubblico Ministero, dimostrando ancora una volta però che questa è l’accusa, e poi c’è il collegio che si pronuncerà sentendo e ascoltando le nostre difese, e soprattutto dopo aver ascoltato in cinque anni più di duecento testimoni”.