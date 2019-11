Maltempo: confermate piogge solo nel Levante, sulla costa della nostra provincia vento forte e mareggiate (Foto e Video)

L’Arpal ha confermato le previsioni emanate ieri e, per la nostra provincia il vento forte e la mareggiata di Libeccio sta investendo il ponente ligure.

Per quanto riguarda le precipitazioni, queste vedranno coinvolto esclusivamente il Levante della nostra regione, per il quale la Protezione Civile ha emanato l’allerta meteo ‘giallo’, dalle 22 di oggi alle 15 di domani. Per oggi rimane l’avviso per la mareggiata intensa sia sul ponente che sul levante. Sotto le previsioni attese per oggi, domani e mercoledì, ricordando che la zona A è quella della nostra provincia.

OGGI: un intenso flusso di libeccio determina piogge sparse su C e cumulate significative. Bassa probabilità di temporali forti su CE con possibili allagamenti localizzati e danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti la protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione. Venti forti da SW su ABC con raffiche fino a burrasca (60- 70 km/h). Mare molto agitato su BC, mareggiate intense di libeccio lungo le coste esposte (periodo 9-10 sec); moto ondoso in calo dalla sera.

DOMANI: piogge sparse e rovesci con una bassa probabilità di temporali forti su CE, possibili allagamenti localizzati e danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione. Venti forti di libeccio specie lungo le coste esposte di A e su C con raffiche fino a burrasca 60-70 km/h. Mare molto mosso in aumento fino ad agitato su BC e localmente su A con mareggiate di libeccio (periodo 8-9 sec).

MERCOLEDI’: piogge sparse e rovesci su C con cumulate localmente significative; possibili temporali al più moderati. Fenomeni in attenuazione dal pomeriggio. Nelle prime ore del giorno mare localmente agitato su C e coste orientali di B per onda di libeccio in calo a molto mosso nel corso della mattinata.