Dopo le precipitazioni di ieri temperature all'ingiù questa mattina: a Col di Nava sfiorati gli zero gradi

Dopo le precipitazioni che hanno colpito nell’ultimo fine settimana la nostra regione e ovviamente anche la nostra provincia, oggi c’è un po’ di preoccupazione per le previsioni sul forte vento e sulla possibile mareggiata che potrebbe colpire la costa.

Intanto, mentre il vento ha già sferzato nel corso della notte su alcune località, la nottata appena trascorsa ci consegna le prime temperature rigide dell’autunno con il termometro che, a Col di Nava ha sfiorato lo zero. Tutte sotto i 15 gradi le temperature minime della mattinata con le località costiere che sono state le uniche a superare i 10 gradi.

Col di Nava ha fatto segnare 0,6 gradi mentre le altre località dell’entroterra si sono presentate un pochino meno ‘fresche’ ma comunque già da ‘brividi’: Verdeggia 3,8, Pigna 4,1, Poggio Fearza 4,3, Apricale e Pieve di Teco 4,6, Triora 5,2, Borgomaro 5,8, Rocchetta Nervina 5,9, Pornassio 6, Ranzo 6,9, Dolceacqua 7,9, Ceriana ed Airole 8,5, Dolcedo 8,6, Carpasio 9,5, Seborga 9,9, Diano Marina 11,1, Ventimiglia 12,2, Imperia 12,7, Cipressa 12,8, Sanremo 13,5.

Come detto oggi dovrebbe farla da padrone il vento, anche se per ora non si registrano raffiche particolarmente forti, sia sul litorale che sui monti dell’entroterra. Il vento più forte, per ora, a Ventimiglia con 30,6 km/h, seguita da Poggio Fearza con 21,2, Ranzo con 14. Quindi: Imperia 12,2, Sanremo e Dolceacqua 9, Cipressa 8,6, Diano Marina 7,2, Borgomaro 5,8 e Pornassio 3,6.

Quest’oggi sulla nostra provincia avremo cielo prevalentemente sereno, a tratti poco nuvoloso. Il problema maggiore arriverà dai venti, che saranno in rinforzo da Sud, Sud-Ovest fino a burrasca su A (raffiche 80-90 km/h). Prevista mareggiata di Libeccio.

Domani ancora venti forti con raffiche fino 60-70 km/h. Mare in temporaneo calo a molto mosso.