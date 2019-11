Vallecrosia: Henricus Hotten va in pensione ma il centro di ortopedia rimarrà aperto regolarmente

Henricus Otten, ex titolare della omonima ortopedia-sanitaria è andato in pensione ma, essendo stato punto di riferimento per 40 anni dal confine a Sanremo, ha voluto rassicurare la sua clientela per sorti dell’azienda.

Nostalgicamente ci ha ricordato di aver sempre agito a favore degli ammalati, con il suo servizio di volontariato alla Croce Verde e quindi col lavoro ospedaliero: “Ho aperto il primo negozio in località Nervia, sul cavalcavia – ci ha detto - per servire i pazienti dell’allora Ospedale Santo Spirito. Con la chiusura dell’ospedale di Ventimiglia si trasferì nelle immediate vicinanze dell’ospedale Saint Charles di Bordighera. Dal 1° novembre sono pensionato, ma ciò non comporterà problemi ai cittadini. Già da tempo avevo ceduto l’azienda ad una catena di negozi, la Sanitas Srl di Cairo Montenotte. Pertanto il punto vendita rimane regolarmente aperto, gestito da una persona competente. Collaborerò ancora come consulente per effettuare i controlli posturali e i rilevamenti per l’esecuzione dei plantari ortopedici su misura e mi recherò, su chiamata, in ospedale per l’applicazione di tutori e ortesi”.

Otten dedicherà comunque gran parte del tempo agli ammalati, in quanto, a seguito della recente ordinazione a Diacono Permanente, il Vescovo Mons. Antonio Suetta lo ha destinato ad espletare il servizio proprio nell’ambito della Cappellania Ospedaliera.