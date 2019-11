Taggia: 26° Premio Ossi di Seppia, iscrizioni aperte anche agli elaborati in lingua straniera. C'è tempo fino al 21 dicembre

Ci sarà tempo fino al 21 dicembre per partecipare alla 26ª edizione del Premio Nazionale di Poesia “Ossi di seppia”. E' stato pubblicato il bando (SCARICABILE IN FONDO ALL'ARTICOLO ndr) del prestigioso concorso letterario di Taggia.



L'ufficialità arriva da Laura Cane, presidente della manifestazione e del consiglio comunale di Taggia. Ci sono grandi attese per questa nuova edizione del premio “Ossi di seppia” dopo il record di 1816 autori, raggiunto l'anno scorso. Un premio considerato tra i più importanti in Italia nello specifico settore dei testi inediti.

Il concorso sarà curato da Lamberto Garzia, che ne è stato nel 1993 l’ideatore letterario. Garzia sarà membro della giuria tecnica insieme a due altri importanti uomini di cultura: il poeta e anglista Tomaso Kemeny e lo scrittore Marino Magliani.

"Per questa edizione sarà possibile inviare i testi in lingua inglese, francese, spagnolo, olandese e ungherese. Infatti, Magliani vive da trent’anni ad Amsterdam, in Olanda e molti suoi lavori di traduzione sono legati anche questa lingua, affiancandola allo spagnolo. Kemeny, oltre che insigne docente universitario di Letteratura Anglosassone, è nato a Budapest per poi emigrare in Italia e negli Stati Uniti, dopo i tragici eventi della Seconda Guerra Mondiale. - sottolineano dall'organizzazione del Premio Ossi di Seppia - La premiazione avrà luogo sabato 1° febbraio 2020 presso la Villa Boselli di Arma di Taggia".