Sanremo: sono stati i bicchierini del caffè lanciati dall'alto la causa dell'allagamento delle sale operatorie del 'Borea'

E’ stata la ‘pausa caffè’ di una serie di maleducati a provocare l’allagamento delle sale operatorie del nuovo ‘blocco’ dell’ospedale ‘Borea’ di Sanremo, chiuse ieri pomeriggio.

Sembra incredibile ma, purtroppo, i pluviali del plesso in cui si trovano le nuove e moderne sale operatorie, si sono intasati (con il susseguente allagamento) per la presenza di bicchierini del caffè, lanciati dalla parte sovrastante. La conferma è arrivata oggi dal Direttore Generale dell’Asl 1 imperiese, che è tornato sul problema anticipato nella giornata di ieri.

Marco Damonte Prioli ha confermato che, due delle quattro sale operatorie sono già state ripristinate mentre le altre due saranno aperte tra domani e venerdì prossimo. Al momento, dopo l’ulteriore sopralluogo fatto questo pomeriggio, sono in corso le operazioni di bonifica e sanizzazione che consentiranno la ripresa delle attività e, entro domani verranno confermati gli interventi da eseguire sui pazienti e che sono stati rinviati.

In particolare sono state rinviate quattro operazioni di ginecologia, altrettante di ortopedia e due di chirurgia. Fortunatamente il protocollo dell’emergenza di Asl 1 ha funzionato e ieri, anche se non si sono verificate urgenze, era pronta la sala di emergenza nonostante non ci fossero interventi programmati.

Per quanto riguarda il problema delle grondaie otturate è ora allo studio una soluzione affinchè non accada nuovamente una cosa del genere, oltre all’installazione di una grondaia in più per scaricare meglio. E’ stato anche avviata un’eventuale indagine per capire di chi possano essere le responsabilità. Fortunatamente non ci sono danni ingenti: sono state sostituite alcune parti del controsoffitto mentre le attrezzature non hanno subito alcun danno.