Sanremo: il famoso ristorante 'La Pignese' ha compiuto 100 anni, quattro generazioni di storia della ristorazione

100 anni di storia, non un compleanno qualsiasi per un ristorante. Stiamo parlando de ‘La Pignese’, uno dei locali più conosciuti a Sanremo e che il 1° novembre ha festeggiato il secolo di vita, sempre con la gestione della stessa famiglia, arrivata alla quarta generazione.

In una società, quella moderna dove anche i ristoranti vanno e vengono, aprono e chiudono, un compleanno del genere deve essere preso come riferimento, per una famiglia, che ha sempre portato avanti un locale di qualità, confermato dalle presenze eccellenti, sia durante le manifestazioni di richiamo che nei giorni ‘normali’.

‘La Pignese’ ha aperto il 1° novembre del 1919, in quella piazza Sardi dove si trova ancora adesso. Una volta, nella piazzetta attigua a quella che adesso è della ‘Movida’, si giocava al ‘Balun’, il pallone elastico ed in via Nino Bixio non giravano certo le auto e le moto di oggi, ma la famiglia Ventimiglia ha creduto sempre nella ristorazione ed oggi è ancora lì, con Marco che lo porta avanti, dopo il papà e la mamma, Renza Andrietti che, nata a Bordighera nel 1928 è ancora al ristorante ed ha ricevuto quest’anno il premio ‘San Romolo’ per l’imprenditoria.

‘La Pignese venne fondata da Giacomo Ventimiglia, appena tornato dai campi di battaglia della Grande Guerra, e dalla moglie Lina. Il loro figlio Mario, che si dedicò da giovane professionalmente al calcio (Sanremese, Juventus e Sampdoria, divenendo una icona dello sport cittadino), non fu in grado di aiutare i genitori, cosa che fece invece la sua giovane sposa sin dal 1949. Renza Andrietti, dopo la scomparsa dei suoceri si occupò da sola di quanto occorreva per il ristorante: la provvista delle materie prime, l'asta del pesce, il rifornimento dei vini, la cura e programmazione della cucina.

Il figlio Marco ha oggi in mano le redini dell'azienda: “Dopo un secolo ed alla quarta generazione – ha detto - vorrei ringraziare tutte quelle persone che hanno permesso che tutto ciò accadesse. La mia famiglia in primis e tutti coloro che hanno collaborato con noi e soprattutto voi tutti, che ci avete dato la forza per essere ancora qui”.