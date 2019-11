Sanremo celebra la Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate con il corteo per le vie del centro (Foto e Video)

Anche Sanremo ha onorato questo pomeriggio la Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate del 4 novembre. Alla presenza delle massime autorità civili e militari e delle associazioni, il corteo si è ritrovato alle 15.30 in piazza Colombo per poi proseguire nella sua marcia lungo via Matteotti fino al monumento all'incrocio tra via Roma e corso Mombello. Poi l'appuntamento con il concerto al Teatro dell'Opera del Casinò.

La Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate è stata istituita nel 1919 per commemorare la vittoria italiana nella Prima Guerra Mondiale. Cade ogni anno il 4 novembre, data dell'armistizio di Villa Giusti e della resa dell'Impero Austro-Ungarico.