Sanremo: campo golf, con la nuova convenzione di 9 anni ecco gli investimenti per migliorare il campo e ristrutturare la club house (Video)

Con l’avvio della nuova convenzione tra Comune e Circolo Golf degli Ulivi si apre una nuova era per una delle strutture sportive più frequentate in città. Qualche mese fa il Circolo si è aggiudicato la gestione del campo per altri 9 anni, un lungo periodo che permetterà anche la pianificazione di interventi importanti per migliorare la struttura in molti suoi aspetti.

“Spenderemo qualcosa di più rispetto a prima, ma ora avremo 1 milione e 350 mila euro al campo - ha dichiarato Silvio Maiga, presidente del Circolo Golf degli Ulivi - in questi anni abbiamo finanziato con 250 mila euro i lavori per il miglioramento del campo, dell’impianto di irrigazione e poi per aggiustare il bacino per avere una maggiore capienza di acqua”.

Tra i progetti di Comune e Circolo Golf c’è anche la ristrutturazione della club house che, come ha detto lo stesso presidente Maiga, “è del 1932 e dimostra gli anni che ha”. “Vogliamo valorizzare il patrimonio comunale che ci è stato dato in concessione e migliorare anche il rapporto con l’economia cittadina” ha poi concluso Maiga alla presentazione della ‘Royal Golf Challenge Sanremo’.