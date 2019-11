Liguria: Sonia Viale al Coni per la cerimonia di presentazione ufficiale dei Comuni candidati a città dello sport

Oggi, a Roma, è stata presentata Genova Capitale Europea dello sport 2024 e sono stati presentati anche i comuni liguri candidati a città dello sport. Una categoria che coinvolge anche molte realtà della provincia di Imperia, in primis la città di Ventimiglia. Inoltre si è parlato anche della Community del benessere con capofila Vallebona che rientra tra le Community of sport 2020 Italian Riviera.



Un importante momento per la Liguria che ha visto la partecipazione dell’assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali Sonia Viale, nonché Presidente Club della Ciotola di Aces Europe, ovvero la Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport. La cerimonia si è svolta a Roma nel salone d’onore del Coni alla presenza dei tanti rappresentanti delle amministrazioni municipali che ogni anno si candidano a Città, Comuni, Comunità Europee dello sport. Ente organizzatore dell’evento è Aces Europe, l’Associazione no profit con sede a Bruxelles con Presidente Vincenzo Lupattelli che dal 2001 consegna il premio di European capital of sport. Per i prossimi anni sono stati pensati anche premi per i Comuni più piccoli. Nel corso della cerimonia sono state consegnate le targhe ai Comuni italiani che hanno ottenuto il riconoscimento per il 2021 e le Ciotole della benemerenza dello sport europeo ad atleti e dirigenti dello sport del nostro Paese.



“Genova capitale europea dello sport insieme ai Comuni insigniti del titolo da Aces Europe costituisce una grande opportunità per il Comune di Genova ed ho portato il saluto del Sindaco Bucci. La nostra Regione – dice l’assessore Viale – è anche capofila del progetto sport salute e benessere”.



La Liguria è la prima regione ad aver sottoscritto un protocollo per la promozione dello sport finalizzata al benessere e alla qualità della vita. “Stretta com’è tra mare e monti, il nostro territorio ci dà una mano a tenerci in forma, presentandosi come una palestra a cielo aperto alla portata di tutti – continua la Viale – L’importante è fare movimento, aiuta a prevenire molte patologie”.