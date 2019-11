Dopo tre anni Sanremo dice addio al Mercatino di Natale, è scaduta la convenzione e non sarà rinnovata

Sanremo si prepara per le vacanze di fine anno ma intanto dice addio al Mercatino di Natale. Tanto se ne è discusso negli anni scorsi, tra polemiche e voci che non hanno certo giovato all’iniziativa. E così il Comune ha scelto di non rinnovare la convenzione triennale che scade proprio nel 2019.

Niente ‘casette’ di legno in piazza, perché sembra che non siano state gradite dai residenti e dai turisti. Voci da Palazzo Bellevue lasciano intendere che il mercatino, così come è stato organizzato nei tre anni precedenti, non ha incontrato i favori della gente. E così la convenzione non sarà rinnovata.

Inoltre quest’anno ci sarebbero stati anche alcuni problemi logistici nell’eventuale organizzazione del Mercatino di Natale, essendo piazza Borea D’Olmo indisponibile per via dei lavori di restyling. Se ne riparlerà (forse) dal 2020 e resta da attendere per vedere se il Comune di Sanremo vorrà indire un nuovo bando per affidare il servizio o se si andrà in un’altra direzione.