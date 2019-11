All’Unitre di Sanremo, incontro su ‘La concezione della divinità nell'induismo. Il femminile e il rapporto con il sacro’

L'università delle Tre Età, Unitre di Sanremo propone domani alle ore 16.00 presso il terzo piano della Biblioteca Civica in via Carli, per la prima volta l'appuntamento con un ciclo di lezioni sul femminile nelle religioni curato dalla prof. ssa Antonella Squillace.

Laureata in Pedagogia e in Scienze religiose, ha conseguito diversi Master e Corsi di perfezionamento nelle Università di Padova, Genova e Roma, tra i quali: "Metodologia e Didattica dell'Insegnamento", "Pedagogia per il territorio", "Geografia e Religioni" e, recentemente, sulla "Storia del Novecento".

Insegnante di religione da oltre trent'anni nella scuola media.

Appassionata e attenta da sempre ai temi del dialogo fra culture e religioni diverse, ha fondato l'Associazione di mediazione culturale "Mappamondo" di cui è stata presidente per molti anni, organizzando diversi corsi per docenti e operatori del settore, tavole rotonde e conferenze sui temi dell'Intercultura e delle migrazioni.

Ha contribuito, in collaborazione con responsabili di altre associazioni, alla realizzazione dei libri-intervista "Sguardi di donne che arrivano da lontano" e

"Migrare ieri e oggi. Il viaggio della mia famiglia".

Nel 2016 ha pubblicato il romanzo storico "Ho combattuto anche per te - storia di un fante contadino" ricostruzione storica e memoria familiare.

Il percorso proposto dall'Unitre si snoderà per sei lezioni, tre nella prima parte dell'anno sulle religioni orientali e tre nella seconda parte, focalizzando l'attenzione sulle tre religioni abramitiche.

Ciascuna religione sarà affrontata sotto diversi aspetti ma filo conduttore sarà il rapporto con il femminile all'interno di alcune di esse, tema che attraversa molte fedi e ne mette in evidenza fatiche e a volte contraddizioni.

Il primo incontro, lunedì 4 novembre presso la Biblioteca civica: "La concezione della divinità nell'Induismo. Il femminile e il rapporto col sacro nell'Induismo" a partire da un excursus sulla religione Induista, la sua concezione del sacro e il rapporto con il divino, si analizzerà il rapporto con il femminile all'interno di essa.