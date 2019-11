Sanremo: lotta alla poliomielite, il Rotary organizza concerto per beneficenza a novembre

Il 7 e l'8 novembre, il Rotary Club Sanremo, organizzerà un concerto per beneficenza al Casinò matuziano. Nelle due serate, alle 18, Marina Remaggi al fortepiano (un pianoforte storico) e Julien Fourrier al violino, si esibiranno con alcuni brani di Mozart, Schubert e Chopin. La manifestazione rientra nelle attività che ogni anno il Rotary International organizza, per il 24 ottobre, la giornata mondiale atta a sensibilizzare l'eradicazione della Poliomielite nel mondo.



"Il prezzo di ingresso al concerto è fissato a 10 euro. Il ricavato verrà interamente devoluto, detratte le spese organizzative, alla Rotary Foundation per l'acquisto dei vaccini contro la poliomielite affinché, i paesi ancora colpiti, possano considerarsi 'polio free'. - spiegano i rotariani sanremesi - Progetto ambizioso ma in continua evoluzione che vede concretizzarsi sempre più l'obiettivo che il Rotary si è prefissato anni orsono. Il contributo di tutti, non solo dei rotariani, è e sarà il contributo vincente! Per qualsiasi informazione sulle serate si potrà consultare il sito del Rotary Club Sanremo al seguente indirizzo: www.rotaryclubsanremo.it".