Sanremo: con lo spettacolo 'Dream Magic', 100 muniti di grande magia ieri sera al Casinò (foto)

Con un teatro dell'Opera stracolmpo ha aperto ieri sera la stagione invernale del Casinò di Sanremo. In scena, lo spettacolo 'Dream Magic' condotto dal conduttore televisivo e illusionistada Walter Rolfo



Sono stati 100 minuti di grande show in cui le star più acclamate della magia si sono esibite circondate da scenografie innovative e spettacolari effetti speciali. Emozioni diverse si sono alternate dando vita ad un intenso spettacolo creato per rimanere, all’infinito, nel cuore dello spettatore.