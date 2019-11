Olioliva 2019: scoprire e degustare l’olio con Cna e Ristoranti della Tavolozza

Si chiama “Spazio Degustolio” ed è promosso dalla CNA Imperia il ciclo di incontri con degustazione coordinati da Roberto Pisani giornalista enogastronomico, autore del libro “Cucinare in barca”, ed il Direttore di CNA Imperia Luciano Vazzano. Per ogni incontro è prevista la presenza di un frantoio con il suo olio Evo, uno chef, che spiegherà i segreti e trucchi del mestiere ed un produttore del settore agroalimentare della CNA di Imperia.

“L’assaggio di un olio extravergine non è un’operazione riservata solo agli esperti, ma è qualcosa alla portata anche del grande pubblico, all’interno del quale gli amanti dell’extravergine sono in continua crescita, e per questo è necessario apprendere le nozioni base per riconoscerne il valore e il giusto abbinamento con i piatti – dichiara Luciano Vazzano direttore Cna Imperia – con i nostri laboratori vogliamo avvicinare il pubblico ad una maggiore sensibilità nei confronti dell’olio EVO, alimento importante per la cucina italiana e spesso considerato di secondo piano”.

Questo il programma completo

Venerdì 8 novembre ore 18.00/19.00

Olio e formaggio: un abbinamento perfetto…

con il Frantoio Secondo di Montalto Ligure, l’Azienda Le Caprette del Parco di Pigna e lo chef Michele Ottonello del ristorante Farina del mio Sacco di Imperia.

Sabato 9 novembre ore 14.00/15.00

L’olio e erbe aromatiche: un condimento più ricco di gusto…

con l’olio dell’Azienda Agricola Maiano Daniela di Castevittorio, l’agri-chef Marco Damele, Panificio Fratelli Lia Camporosso.

Sabato 9 novembre ore 17.00/18.00

Olio, gelato e …. Musica: degustazione sensoriale

con il Frantoio Sant’Agata di Oneglia della fam. Mela, il maestro gelatiere Alessandro Racca e le interpretazioni di Nina & Simone Medagliani