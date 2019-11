Chiusavecchia: giovedì prossimo, celebrazione amicizia tra Friederichshafen e Imperia a Sarola

Per una sera non sarà Cheffa Elvira la regina della cucina del ristorante della Famiglia Ramoino a Sarola. Giovedì 7 novembre 2019, infatti, nel ristorante che sovrasta la Cantina dell’Azienda Agricola Ramoino si celebra l’amicizia tra la città di Friederichshafen e Imperia. Dalla Svevia arriveranno gli chef Helmut e Heidi Feuerlein, tra i migliori cultori dei sapori tipici del Lago di Costanza, in una serata di convivialità che andrà oltre i confini nazionali.

Il menù è ovviamente una gustosa scaletta di prodotti e sapori del Lago di Costanza:

“Dinnete” con pesce affumicato

Carpaccio di “Maultaschen”

Polpette con insalata di patate

Stufato “Gaisburger Marsch”

Dessert tipo “Zeppelin”

Härle Bier - Seit 1897

Birra di Sassello eLiSSor

Vini dell’Azienda Agricola Ramoino

Menù completo € 45

Prenotazione: 333.678.1228 | 0183.52646

fabiana@ramoinovini.com

Ristorante della Famiglia Ramoino

presso Azienda Agricola Ramoino

Via XX Settembre s.c. Sarola (IM)

Tel. +39 0183 52646

http://www.ramoinovini.com/

http://www.ramoinotime.com/