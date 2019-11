Taggia: furto ai danni di una panetteria di via Colombo, lo sfogo dei titolari corre sui social network

Questa volta è stato portato via l'incasso ad una panetteria del centro di Arma ma nei giorni scorsi anche un bar era stato colpito in modo simile nella zona di Levà così come anche molte automobili avevano subito la stessa sorte, lasciando l'amaro in bocca ai proprietari al momento della scoperta.

Sull'accaduto stanno indagando da tempo le forze dell'ordine per cercare di comprendere che cosa vi sia dietro tutti questi singoli episodi avvenuti proprio sul territorio tabiese.