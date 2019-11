Taggia: forti piogge di stanotte e stamattina, il Sindaco Conio chiude i giardini a scopo precauzionale (Foto)

Serie di controlli degli operai comunali e della Protezione Civile su tutto il territorio di Taggia, a causa del forte acquazzone che si è abbattuto stanotte e del secondo di questa mattina.

Il Sindaco Mario Conio sta per firmare l’ordinanza di chiusura dei giardini comunali in via precauzionale fino al termine dell’allerta di oggi pomeriggio. Al momento il cimitero rimane aperto, anche se il Sindaco ha disposto un sopralluogo dei tecnici, per verificare la situazione. Le piogge stanno continuando con intensità ma non si rilevano al momento particolari problemi.



L'ordinanza prevede anche la chiusura dei seguenti giardini: Ottimo Anfossi, Lungo Argentina, Villa Boselli, compreso lo Iat, via Blengino, via Magellano, viale delle Palme.