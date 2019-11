Sanremo: subito partiti i lavori in strada Valloni Tasciaire, domani il via alla 'somma urgenza' per il ripristino (Foto e Video)

E’ sicuramente in strada Valloni Tasciaire la situazione più grave dovuta ai danni da maltempo a Sanremo. La strada, un po’ come è successo per strada Senatore Marsaglia poco sopra Pian della Castagna (anche se in quel caso fu un escavatore a provocare il danno) è letteralmente crollata, provocando il blocco alla circolazione stradale per una quarantina di famiglie che abitano a monte.

La strada è sopra San Pietro e non ha altri sbocchi. Proprio per questo, come avvenuto in altre zone della città, sono subito intervenuti i tecnici del Comune, dell’Amaie, gli agenti della Municipale ed anche l’Amministrazione, con l’Assessore Costanza Pireri ed il Consigliere Giuseppe Faraldi. Il danno provocato dalla frana, come si può vedere dalle foto e dalle immagini, è piuttosto grave ed i tecnici Amaie sono prontamente intervenuti per creare un by-pass del servizio acquedotto perché, in alcune delle 40 abitazione isolate, manca l’acqua. A breve sarà pronto ed il prezioso liquido tornerà a sgorgare dai rubinetti.

Intanto l’Amministrazione sta lavorando anche al trasporto degli scolari di domani. Si sta verificando dove poter far arrivare lo scuolabus, in modo che i genitori (grazie al camminamento creato a lato della frana) possano accompagnare i bambini fino al bus e poi andarli a riprendere. Domani partirà sicuramente quella che, in gergo tecnico si chiama ‘somma urgenza’, in modo da avviare subito i lavori di ripristino, anche se questi non saranno brevissimi. Servirà infatti un lavoro di ‘palificazione’, affinchè la strada possa tornare in sicurezza. Al momento non è dato sapere quanto tempo servirà per riaprire al traffico stradale la via.

Intanto il Comune è presente sul territorio in forze da questa mattina presto, per il controllo delle criticità. Oltre a strada Valloni Tasciaire ci sono problemi di minor rilevanza in via Duca D’Aosta, via Marco Gavino e nella zona della Villetta. In questi tre casi da palazzo Bellevue confermano di confidare in una soluzione in giornata. Secondo quanto affermato dalla Protezione Civile regionale, fortunatamente, la situazione migliorerà nelle prossime ore e, quindi, anche per il terreno ci sarà una boccata d’ossigeno dopo le continue piogge delle ultime ore.