Sanremo: primi danni dal maltempo, frana in strada Valloni che è isolata, chiusa via Duca D'Aosta 8foto)

Prime frane a causa del maltempo a Sanremo. Mentre la pioggia, che aveva dato un momento di tregua dalla prima mattinata di oggi, ha ripreso in modo piuttosto violento, si registrano i primi smottamenti di terreno.

La frana più preoccupante, al momento, è quella di strada Valloni, poco sopra San Pietro, dove è scesa una porzione di asfalto e la strada è chiusa totalmente al traffico. Non si può transitare in auto ed alcune famiglie sono isolate. La Protezione Civile ha creato un ‘camminatoio’ per consentire ai residenti di muoversi almeno a piedi.

Un’altra frana è scesa in via Duca D’Aosta, la strada che da Poggio porta all’Aurelia alla periferia Est di Sanremo. In questo caso lo smottamento di terreno arriva da un privato che ha già garantito l’intervento non appena terminerà di piovere. Intanto la Polizia Municipale ha chiuso la strada.

Un’altra piccola frana viene segnalata nella zona della ‘Villetta’, nell’immediato entroterra di Sanremo, sulla quale stanno intervenendo gli agenti della Municipale e la Protezione Civile.